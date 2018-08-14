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Общество

Обвиняемого в мошенничестве учредителя МУНИБ отпустили под домашний арест

Обвиняемого в мошенничестве учредителя Международного университета науки и бизнеса Нургалы Асаналиева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека. 

Уточняется, что районный суд принял решение взять его под стражу в СИЗО-1, однако Бишкекский городской суд отменил это постановление. 

Напомним, ранее на пресс-конференцию вышли индийские студенты, которые заявили, что Нургалы Асаналиев, взяв деньги за контрактное обучение, не дает им окончить учебу. Больше 60 человек написали заявления в правоохранительные органы с просьбой принять меры в отношении него. Помимо студентов, в милицию обратился и кыргызстанец. Мужчина указал, что Нургалы Асаналиев взял у него $8 тысяч, пообещав предоставить квартиру в строящемся доме, и скрылся.

 
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