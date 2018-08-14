Борьба с коррупцией. ГКНБ перевел на счет уже 141,6 миллиона сомов

Государственный комитет национальной безопасности произвел очередной денежный перевод в 2,15 миллиона сомов на Единый депозитный счет Министерства финансов КР.

Общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией с момента открытия депозитного счета, составила 141,604 миллиона сомов.

Единый депозитный счет открыли 3 июля 2018 года для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам, по экономическим и должностным преступлениям.