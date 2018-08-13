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Общество

Заключенные ИК-47 пожаловались Турсунбеку Акуну на отсутствие некоторых лекарств

Заключенные исправительной колонии № 47 жалуются на отсутствие некоторых видов лекарств. Об этом 24.kg сообщил координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии Турсунбек Акун.

По его словам, лекарственные препараты не поступают в учреждение по линии Минздрава.

«Во время посещения колонии некоторые заключенные пожаловались, что лекарства им приходится покупать самим, так как в колонии их нет. Препараты вынуждены покупать и больные онкозаболеваниями. Это объясняется тем, что такие лекарства отсутствуют в стране. По линии ГСИН препаратов достаточно, однако по линии Минздрава они в колонию не поставляются», — сказал Турсунбек Акун.

Правозащитник намерен обратиться с письмом в Минздрав, где укажет жалобы заключенных. 
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