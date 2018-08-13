200-летие Карла Маркса. Купюры с его портретом раскупают пачками

Более 100 тысяч сувенирных купюр номиналом ноль евро с изображением Карла Маркса продано по всему миру, сообщает ria.ru со ссылкой на телерадиокомпанию SWR.

Компания, занимающаяся маркетингом в сфере туризма в городе Трир, в марте выпустила сувенирные купюры с Марксом в честь 200-летней годовщины со дня рождения немецкого философа, которую отметили 5 мая. Первый тираж в пять тысяч экземпляров был распродан менее чем за месяц.

Купюра пользуется повышенным спросом. Никто не ожидал, что они станут так популярны. Представитель компании, выпускающей сувенир

Как сообщается, сувенирные купюры были отправлены в более чем 40 стран мира, особенной популярностью они пользуются в Китае, куда было направлено от 25 до 30 тысяч экземпляров. Представитель компании добавил, что некоторые покупатели заказывали сразу по 100 экземпляров, например, предприятия закупали их в качестве подарков для сотрудников.

На сайте компании сообщается, что фиолетовые банкноты выглядят как настоящие денежные купюры. Они отпечатаны на защищенной от подделок бумаге, а также имеют водяной знак, голограмму, индивидуальный серийный номер и другие элементы защиты.







