00:41
USD 68.19
EUR 78.12
RUB 1.02
Общество

Во Франции ворон научили убирать мусор

Администрация тематического парка Пюи-дю-Фу во Франции обучила шесть ворон сбору мусора на территории исторического заповедника. Об этом сообщает rambler.ru со ссылкой на New York Post.

Вороны умеют собирать окурки и мелкий мусор. Все отходы они приносят в специальный ящик, который автоматически угощает птиц лакомством за проделанную работу.

Руководитель парка сообщил, что суть данной акции скорее развлекательная. «Цель состоит не только в том, чтобы провести уборку, потому что посетители, как правило, стараются сохранить чистоту», — заметил он. Множество птиц, проживающих в парке, легко идут на контакт с людьми и проявляют свое отношение к окружающим в игровой форме.

Пюи-дю-Фу является парком исторических аттракционов. Ежегодно его посещает более двух миллионов туристов.

Ранее сообщалось о случае, произошедшем в японском Токио: там умная ворона попыталась самостоятельно купить билет на электричку. Та птица была очень социальна и даже сумела завести друзей среди местных жителей, которых узнавала. 
Ссылка:
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
В Англии построили дом, застегнутый на молнию
Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии
Секреты японских бабушек. Пользователей Сети позабавил ролик с пожилой женщиной
В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов
Chrome теперь считает http-сайты небезопасными
Пользователи Интернета назвали самый нелепый наряд этого лета
Житель Тюмени прокатился в ванной по центру города
Парад переодетых в Хемингуэя прошел в США. Праздновали 119-летие писателя
Какого цвета круги? В Сети появилась новая оптическая иллюзия
Популярные новости
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Бизнес
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?
Смотрите культовые сериалы планеты на&nbsp;вашем смартфоне Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне
Еще две недели в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; действует акция по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам Еще две недели в «Бакай Банке» действует акция по снижению ставок по кредитам
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»