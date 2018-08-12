Как заподозрить недолив топлива и что делать?

Автомобилисты часто удивляются, почему в бак входит больше топлива, чем заявленный объем. Чаще всего причиной называется недолив топлива. Но как доказать, что вас обманули на заправке? На самом деле сделать это крайне сложно.

1 — Почему в бак вошло больше бензина, чем он вмещает? Недолив не всегда тому виной. Причины могут быть куда проще. Несколько дополнительных литров вмещает горловина бака. Да и к тому же сами владельцы порой ошибаются с оценкой количества топлива, оставшегося в баке. Индикатор запаса топлива на панели — прибор не слишком точный. Поэтому не стоит ему полностью верить. У некоторых автомобилей в бортовом компьютере есть функция, позволяющая оценить остаток топлива с точностью до литра: с точки зрения нормативов это все равно очень грубо, но лучше аналоговой шкалы.

2 — Как измерить точнее? Если недолив серьезный, то он вполне будет заметен и по топливомеру. Но это довольно редкие случаи. Чаще всего заправщики так топорно не работают. Недоливы если и есть, то они минимальны. Если все же подозреваете заправку в недоливе, то потребуйте измерить количество топлива мерником объемом 5 или 10 литров. Этот прибор имеет точную шкалу. При конфликтах на АЗС могут предложить свой мерник. И совсем не факт, что результат будет в пользу потребителя.



Частнику проще изготовить «мерник» самостоятельно. Например, из канистры, тарировав его с помощью емкости известного объема — наверняка она есть на вашей кухне. Не пытайтесь использовать пластиковую тару. В большинстве случаев на АЗС отказываются заправлять топливо в такие канистры.

3 — Недолив есть везде? Это весьма спорное утверждение. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Но доля истины в этом обвинении есть. Все дело в том, что топливо имеет такой состав, из-за которого крайне сложно измерить его точные объемы. К тому же законодательством установлены нормы, на которые может отличаться объем топлива. И зависят они, помимо всего прочего, от температуры воздуха.



Так, при температуре +20 градусов допустимая погрешность составляет 0,25 процента, или 25 миллиграммов топлива на 1 литр. В более жаркий период допускается погрешность 0,5 процента, что составляет 50 миллиграммов на 1 литр.

4 — Как наказать заправщика? На каждой АЗС есть книга жалоб. В нее стоит написать свое обращение. Кроме того, у большинства поставщиков топлива есть горячие линии, на которые принимаются претензии. Лишние скандалы и дурная слава крупной компании не нужны. Поэтому они примут заявление и будут разбираться. Главное, чтобы у вас был хотя бы чек, который доказывает факт заправки топлива именно на этой АЗС.



Также можно обратиться с заявлением в Госинспекцию по экологической и технической безопасности по телефону общественной приемной — (0312) 56-30-27. Именно этот госорган уполномочен проверять заправки на соблюдение норм и правил. При подозрении на недолив водитель может также обратиться в орган защиты прав потребителей. Например, с жалобой можно обратиться в Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве КР. При наличии доказательств можно даже подать на АЗС в суд.





Но самый очевидный и действенный способ вмешаться в ситуацию и изменить ее — предать проблему огласке, указав адрес и название заправки. Например, можно отправить сообщение 24.kg в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024. Но помните, что важно не выходить за рамки фактов и действовать строго в рамках закона.

5 — Как измерить количество топлива, если АЗС не заправляет в канистру? Водителю трудно предотвратить недолив бензина. Но все же есть несколько простых правил, которые помогут избежать неприятностей. Например, при подозрении не недолив можно заправить топливо в канистру. Обычно АЗС отказываются наливать ГСМ таким образом. Тогда можно схитрить. Автолюбитель может подъехать к бензоколонке на авто, но наливать топливо не в бак, а в отдельную емкость.

6 — А если вместе с топливом идет воздух? Кроме того, стоит внимательнее наблюдать за прозрачным пластиковым окошком на пистолете и следить, чтобы там не было пузырьков. Если пузырьки есть, это значит, что в бак вместе с топливом поступает воздух. Увидели, что так происходит, смело вытаскивайте пистолет из бака и предъявляйте претензии. Из этой ситуации вытекает и еще одно правило: не вставлять пистолет в бак до того, как начнется заправка. Сначала оплатите топливо, потом вставьте пистолет в бак и заправляйтесь. Так будет проще контролировать процесс.