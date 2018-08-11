День независимости. На праздник потратят 3,7 миллиона сомов

На организацию, подготовку и проведение Дня независимости КР с привлечением творческих групп и артистов эстрады Управление культуры мэрии Бишкека потратит 3,7 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Уточняется, что участник конкурса должен разработать концепцию мероприятия, сценарный план праздника, шоу-программы с привлечением творческих коллективов и артистов эстрады во главе с квалифицированной режиссерско-постановочной группой. Также необходимо разработать дизайн-эскиз художественного оформления сцены, организовать фото- и видеосъемку, в том числе с дрона.