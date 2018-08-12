13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

09.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая);

09.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Достоевского, Кой-Джайык, Арстанбап, Кулмурзаева, Босого, Молдокулова, Сайма-Таш);

09.00-18.00 — микрорайон «Восток-5» (дома № 15-18);

09.00-17.00 — улица Махатмы Ганди, дом № 4; улицы Ленская, Фучика, Месароша, Тулебердиева, Васильева, переулки Тихвинский и Измайловский; улицы Боталиева, Тулебердиева, Ужгородская, переулок Челябинский;

09.00-18.00 — улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Абдраева, 2-я Товарная, переулок Гатчинский.

В Чуйской области:

09.00-17.00 — села Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошконбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая); Башкара-Суу, Заречное, Таш-Добо, Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная); Дачное (улицы Чехова, Ломоносова, Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы);

09.00-18.00 — села Терт-Коль (улицы Кыдыкеевой, Мадиева), Нижняя Ала-Арча (улица Новая), жилмассив «3,5 Га», села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Ключевая, Коммунарская, переулок Ключевой), Луговое (улицы Алма-Атинская, Новостройка), Карла Маркса (улицы М.Горького, Панфилова);

09.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пушкина, Фрунзе, Ала-Арчинская), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Школьная, Восточная, Больничная, Садовая, Чолпонкулова, Советская, переулки Садовый, Ат-Башинский, Сагынбаева); город Шопоков (улицы Дружба, Футбольная, Мира), села Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе), Новопавловка (улицы Деповская, Усупбаева, Северная, Фрунзе, Ала-Арчинская);

09.00-17.00 — город Кант (улицы 50 лет Октября, 60 лет Октября, Гагарина, Зеленая, Советская, Парковая), села Бирдик (улица Красный Милянфан) и Кировское.

В Ошской области: