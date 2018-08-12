Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Бишкеке появился новый мэр — Азиз Суракматов. На внеочередной сессии депутаты столичного городского кенеша практически единодушно поддержали его кандидатуру. Против выступил только один народный избранник. Прежнего мэра Бишкека — Албека Ибраимова — арестовали по обвинению в коррупции.
прогремел взрыв. По данным правоохранительных органов, пытались подорвать машину гражданина России Александра Гайдукова. Он получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
Приятно, что есть и хорошие новости. А именно то, что в Бишкеке на неделе для автомобильного движения открыли два новых моста. Один — через БЧК, на улице Орозбекова, а второй — через реку Аламедин, на улице Токтогула. За последние двагода в столице возвели уже пять мостов. Еще два строят.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
Повар, возрождающий стрельбу из лука
Стрельба из традиционного лука — один из самых интересных видов состязаний Всемирных игр кочевников. Самад Суеркулов увлекся ею в 2014 году и стал одной из главных фигур, отвечающих за ее развитие в Кыргызстане. Занимается сам, тренирует других, налаживает контакты с зарубежными коллегами. О красоте стрельбы из лука, его значении для нашего народа и подготовке к III ВИК Самад Суеркулов рассказал в интервью 24.kg.
Как спасти «Макмал»?
ОАО «Кыргызалтын» проводит консультации с населением Тогуз-Тороуского района. Людей убеждают, что на руднике «Макмал» надо создавать совместное предприятие с иностранным инвестором. Только это сможет продлить его жизнь и обеспечить людей стабильной работой. Заместитель председателя ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов рассказал в интервью 24.kg об особенностях проекта.
Турок, который выбрал для свадьбы Бишкек
Художник из Турции Фатих Кучук приехал в Кыргызстан, чтобы учить детей рисованию. Помимо педагогики, мужчина занялся и сердечными делами. Они с невестой решили сыграть свадьбу именно в Бишкеке. Большую часть поездки он и его будущая жена провели в горах. Об этом он рассказал в интервью 24.kg.
Наркотики. Как уберечь подростка
Какие признаки указывают на то, что ваш ребенок употребляет наркотики? Как вести себя в подобной ситуации? Что делать, если подросток уже зависим? На вопросы 24.kg ответила психиатр-нарколог Центра медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних Республиканского центра наркологии Елена Бородина.
Прекрасный Кыргызстан. Фотовзгляд читателей
«Мгновения жизни. Закат на рыбалке и водопады Арсланбоба».
Самый кыргызский город Кыргызстана
Тем временем мы продолжаем также составлять наш путеводитель по городам республики. На этот раз добрались до Нарына. Кстати, его называют самым кыргызским городом. В нем около 40 тысяч жителей, 90 процентов из которых кыргызы. Туристы именуют его городом в двух километрах над уровнем моря или городом одной улицы.