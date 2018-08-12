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Общество

Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Фото из Интернета. Новый мэр Бишкека Азиз Суракматов

В Бишкеке появился новый мэр — Азиз Суракматов. На внеочередной сессии депутаты столичного городского кенеша практически единодушно поддержали его кандидатуру. Против выступил только один народный избранник. Прежнего мэра Бишкека — Албека Ибраимова — арестовали по обвинению в коррупции.

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В центре Бишкека во дворе дома на пересечении улиц Исанова и Рыскулова прогремел взрыв. По данным правоохранительных органов, пытались подорвать машину гражданина России Александра Гайдукова. Он получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Приятно, что есть и хорошие новости. А именно то, что в Бишкеке на неделе для автомобильного движения открыли два новых моста. Один — через БЧК, на улице Орозбекова, а второй — через реку Аламедин, на улице Токтогула. За последние двагода в столице возвели уже пять мостов. Еще два строят.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Повар, возрождающий стрельбу из лука

Фото Самада Суеркулова. Мастер по изготовлению луков и стрелок Самад Суеркулов

Стрельба из традиционного лука — один из самых интересных видов состязаний Всемирных игр кочевников. Самад Суеркулов увлекся ею в 2014 году и стал одной из главных фигур, отвечающих за ее развитие в Кыргызстане. Занимается сам, тренирует других, налаживает контакты с зарубежными коллегами. О красоте стрельбы из лука, его значении для нашего народа и подготовке к III ВИК Самад Суеркулов рассказал в интервью 24.kg.

Как спасти «Макмал»?

ОАО «Кыргызалтын» проводит консультации с населением Тогуз-Тороуского района. Людей убеждают, что на руднике «Макмал» надо создавать совместное предприятие с иностранным инвестором. Только это сможет продлить его жизнь и обеспечить людей стабильной работой. Заместитель председателя ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов рассказал в интервью 24.kg об особенностях проекта.

Турок, который выбрал для свадьбы Бишкек

Фото из личного архива Фатиха Кучука. Художник (в центре в ак калпаке) с супругой в Джети-Огузе

Художник из Турции Фатих Кучук приехал в Кыргызстан, чтобы учить детей рисованию. Помимо педагогики, мужчина занялся и сердечными делами. Они с невестой решили сыграть свадьбу именно в Бишкеке. Большую часть поездки он и его будущая жена провели в горах. Об этом он рассказал в интервью 24.kg.

Наркотики. Как уберечь подростка

Какие признаки указывают на то, что ваш ребенок употребляет наркотики? Как вести себя в подобной ситуации? Что делать, если подросток уже зависим? На вопросы 24.kg ответила психиатр-нарколог Центра медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних Республиканского центра наркологии Елена Бородина.

Прекрасный Кыргызстан. Фотовзгляд читателей

Фото Тимура Жусупова. Водопады Арсланбоба
Не успели оглянуться, а два летних месяца уже промелькнули. Но есть еще август, чтобы успеть набраться позитива и попутешествовать. Поэтому не будем тянуть время и отправимся в очередное виртуальное турне по Кыргызстану. Подробнее — «Мгновения жизни. Закат на рыбалке и водопады Арсланбоба»

Самый кыргызский город Кыргызстана

Тем временем мы продолжаем также составлять наш путеводитель по городам республики. На этот раз добрались до Нарына. Кстати, его называют самым кыргызским городом. В нем около 40 тысяч жителей, 90 процентов из которых кыргызы. Туристы именуют его городом в двух километрах над уровнем моря или городом одной улицы.
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Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
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