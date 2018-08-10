11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

09.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Достоевского, Кок-Джайык);

09.00-17.00 — 9-й микрорайон, дома № 6, 6а, 8, 36б, 38б;

09.00-18.00 — улица Ахунбаева (№ 128, 130, 130а, 132, 132а, 134), проспект Айтматова (№ 70, 72, 74, 76), улица Политехническая (№ 4, 10);

09.00-18.00 — микрорайон «Достук», 110-й квартал; квадрат, ограниченный улицами Месароша, Волкова, Патриса Лумумбы, Профсоюзной.

В Чуйской области: