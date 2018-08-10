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Общество

11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 09.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Достоевского, Кок-Джайык);
  • 09.00-17.00 — 9-й микрорайон, дома № 6, 6а, 8, 36б, 38б;
  • 09.00-18.00 — улица Ахунбаева (№ 128, 130, 130а, 132, 132а, 134), проспект Айтматова (№ 70, 72, 74, 76), улица Политехническая (№ 4, 10);
  • 09.00-18.00 — микрорайон «Достук», 110-й квартал; квадрат, ограниченный улицами Месароша, Волкова, Патриса Лумумбы, Профсоюзной.

В Чуйской области:

  • 09.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Южная, Восточная) и Новопавловка (улицы Лавровых, Проектируемая, Эне-Сай, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Гоголя, Фрунзе, Учительская, Гагарина, жилмассив «Алтын-Ордо») Сокулукского района.
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