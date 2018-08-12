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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 августа: прохладно и дожди

В большинстве районов Кыргызстана временами дожди. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

В Бишкеке возможен дождь, температура воздуха ночью +20, днем +25 градусов.

На летних пастбищах в горных районах возможен кратковременный снег. Местами осадки сильные. Порывы ветра до 18-23 метров в секунду.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях возможны осадки. Температура ночью +18 градусов, днем до +28 градусов.

В Нарынской области кратковременные дожди. Температура +8 ночью и +22 днем.

В Иссык-Кульской области в отдельных районах дожди и грозы. Температура ночью +14, днем +22 градуса.

В Таласской области временами осадки. Температура ночью +15, днем +26 градусов.
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