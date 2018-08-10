В Италии туриста оштрафовали за кражу песка с пляжа

На итальянском острове Сардиния полицейские оштрафовали мужчину, который хотел увезти в Великобританию собранный в бутылку песок с пляжа. Об этом со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщил Life.

Сумма штрафа составила более тысячи евро.

Чтобы остановить ухудшающееся состояние местной экосистемы, власти острова ввели штраф за вывоз песка с пляжа — от 500 евро до трех тысяч. По мнению чиновников и экологов, ежегодно туристы вывозят с острова центнеры и даже тонны песка.

Посольство Германии в Риме предупредило своих граждан не делать этого и оставлять песок там, где он должен быть.