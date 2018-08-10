Военнослужащим Кой-Ташской части, избивавшим солдат, обвинение не предъявили

Избивавшим солдат военнослужащим Кой-Ташской части обвинение не предъявили. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель правозащитной организации «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Однако возбуждено оно по факту, а не в отношении кого-либо.

«Вчера нас принял начальник Генерального штаба. Он обещал, что на место отстраненного командира части Болота Кочконова назначит более отзывчивого человека. Однако солдаты продолжат службу согласно уставу», — рассказала Азиза Абдирасулова.