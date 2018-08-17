Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

09.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык, Достоевского, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева); улицы Кирпичная, Древесная, Осмонкула, Абдыкадырова, Кайынды);

09.00-18.00 — улицы Куренкеева/Ибраимова; 5-й микрорайон (дома №№ 5,10,10/1);

09.00-17.00 — улица Чуйкова, дом № 20; улица Боконбаева, дом № 245; улица Льва Толстого, дом № 100 (территория завода OREMI);

09.30-18.00 — улицы Таласская, Васильева, Северная, Ярославская, переулок Белинского;

09.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина,

Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева, Бердибаева, Чолпон);

10.00-16.00 — проспект Мира.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

У кого намечается той

Мыктыбек Абдылдаев

Родился в 1953 году в селе Кара-Джыгач Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Молдокадыров Родился 17 августа 1977 года в Нарыне. Аким Ак-Талинского района. Музаффар Исаков Родился 17 августа 1982 года в селе Таш-Булак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Дастан Лепшаков

Родился 17 августа 1997 года. Член сборной КР по бильярдному спорту.

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