Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 09.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык, Достоевского, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева); улицы Кирпичная, Древесная, Осмонкула, Абдыкадырова, Кайынды);
- 09.00-18.00 — улицы Куренкеева/Ибраимова; 5-й микрорайон (дома №№ 5,10,10/1);
- 09.00-17.00 — улица Чуйкова, дом № 20; улица Боконбаева, дом № 245; улица Льва Толстого, дом № 100 (территория завода OREMI);
- 09.30-18.00 — улицы Таласская, Васильева, Северная, Ярославская, переулок Белинского;
- 09.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина,
- Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева, Бердибаева, Чолпон);
- 10.00-16.00 — проспект Мира.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Леонид Тузов
Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).
Умер 3 июня 2018 года.
У кого намечается той
Мыктыбек Абдылдаев
Нурбек Молдокадыров
Музаффар Исаков
Дастан Лепшаков
Родился 17 августа 1997 года. Член сборной КР по бильярдному спорту.
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