Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 августа небольшая облачность. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 55 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

09.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Боогачы, Куйручук, Босого, Сайма-Таш); улица Байтик баатыра (участки 23, 24, 25); улица Элебесова (район конно-спортивной школы);

09.30-19.00 — Карагачевая роща;

09.00-18.00 — улицы Чокморова (дом № 300); Береговая, Тулебердиева, переулки Измайловский и Тихвинский;

09.30-18.00 — жилмассив «Тынчтык» (улица Ат-Башы);

09.30-15.00 — село Чон-Арык (улицы Самойленко, Мостовая, Центральная, Парковая, Абдрахманова);

09.30-17.00 — улицы Талды-Суйская, Бурулдайская, Джалал-Абадская, Базар-Курганская;

09.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбыкасова, Кен-Суу, Кривоносова, Тулпар-Таш, Куюковой, Кереге-Тоо, Ак-Марал, Кен-Суу, Безымянная, Ак-Тан, Ак-Кайын).

Памятные даты

Создан первый звуковой цветной мультфильм

Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.

Люди, которые меняли мир

Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968-м стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет он — солист оперного театра, в 28 — блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Его воспитанники сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».

Умер в 1997 году.

У кого намечается той

Умбеталы Кыдыралиев

Родился 16 августа 1967 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша («Республика — Ата Журт»).

Бекболот Алиев

Родился 16 августа 1977 года в Ошской области. Заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом.

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