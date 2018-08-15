Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 августа жарко. Воздух прогреется в Бишкеке до +34 градусов. День уменьшился до 13 часов 57 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

09.00-18.00 - улицы Тоголок Молдо, Фере, Орозбекова; 10-й микрорайон (дома №№2, 3, 25-27); улица Ала-Арчинская (дом №300);

09.30-18.00 - улицы Профсоюзная, Фучика, Тулебердиева, переулки Измайловский, Тихвинский; 09.30-18.00 - улицы Харьковская, Березовая;

10.00-16.00 - жилмассив «Арча-Бешик (ул.Жайыл баатыра, Бердибаева); улицы Джунусалиева, Сухомлинова, Юдахина;

09.30-17.00 - улицы Токтогула, Калыка Акиева, Манасчи Сагынбая, Молодой Гвардии; улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Месароша, Абдраева; улицы Профсоюзная, Мессароша;

09.30-18.00 - Нарвская, Логвиненко, Панфилова, Киевская, проспект Чуй; улицы Тулебердиева, Махатмы Ганди, Алыбаева, переулки Витебский, Ужгородский; жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Медина, Жанылык).

ВБЧК, железная дорога (Путепроводная), улицы Виноградная, Ауэзова, Шабдана Баатыра, 3, 3/1, 3/2, а также в ряде компаний: ОсОО «Жанар», ОсОО «Реемтсма», ОсОО «Алтын Ажанар», в пекарне на улице Чолпон-Атинской, на СТО и комбинате строительных деталей.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Токтоболот Абдумомунов

В 1922 году в селе Джаны-Алыш Кеминского района родился писатель, драматург, кинодраматург Токтоболот Абдумомунов. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова, народный писатель Киргизии.

Автор пьес «Узкое ущелье», «Дочь Атабека», драматической повести «Совесть не прощает» и других.

Роман Абдумомунова «Под голубым небом» (1956) повествует о народе советской Киргизии. Известен также как кинодраматург.

Автор сценария художественного фильма «Далеко в горах» (1958).

В 1987 году избран заместителем председателя правления Союза театральных деятелей Киргизии.

Депутат Верховного Совета СССР VI созыва, Верховного Совета Киргизской ССР VII и VIII созывов.

Родился писатель Шаршеналы Усубалиев

Родился 15 августа 1923 года в Московском районе. Писатель, заслуженный деятель культуры КР, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. В 1958-1963 годы — директор киностудии «Кыргызфильм». В июле 1977-го назначен заместителем председателя, а с декабря 1983-го — председателем Госкомитета Киргизской ССР по кинематографии. В 1989-1994-е возглавлял Союз кинематографистов страны.

Департамент кинематографии КР присвоил кинотеатру «Юбилейный» в Московском районе Чуйской области имя Шаршеналы Усубалиева.

Родилась поэтесса Зуура Сооронбаева

Ушел из жизни 21 марта 2005 года после продолжительной болезни.

Родилась 15 августа 1924 года в селе Джолголот Аксуйского района Иссык-Кульской области в крестьянской семье.

Публиковалась с 1946 года. Зуура Сооронбаева — член Союза кыргызских писателей.

Объемная эпическая поэма «Достук» («Дружба») и повесть «Андрей» сделали ее знаменитой.

Первый поэтический сборник издан в 1960 году. Вслед за этой книгой появились другие — «Жетимдер» («Сироты»), «Андрей», «Акчач аял» («Седая женщина»), «Жапайы розалар» («Дикие розы»), «Ленинграддан келген кат» («Письмо из Ленинграда»), «Тоолор билет» («Горы знают») и роман «Чоочун киши» («Незнакомец»).

Проявила себя и как талантливый драматург. Зрители полюбили ее комедию «Эркек колукту», трагедию «Сынган мазар» и драму «Орттуу тан».

Зуура Сооронбаева — единственный народный писатель-женщина Кыргызстана. Она удостоена звания «Заслуженный деятель культуры КР» и международной награды «Кутман эне».

Умерла 14 апреля 2012 года.

Родился писатель-фантаст Беганас Сартов

Родился 15 августа 1945 года в селе Чичерин Московского района.

Первые произведения Сартова, написанные в фантастическом жанре, рассказы «Путешествие на Луну» и «Космонавт» опубликованы в 1962-1963 годах на кыргызском языке в периодических изданиях республики для детей и юношества.

Писал также стихи, пьесы, но большая часть произведений Сартова связана с фантастикой. Долгое время возглавлял основанное им литературное сообщество «Горные звезды», объединившее и воспитавшее немало начинающих поэтов республики. В 1976 году выпустил поэтический сборник «Настроение».

Написал и издал ряд научно-фантастических произведений: сборник рассказов «Заблудившиеся во Вселенной», повести «Баллада о звездах», «Тайна темных гор», «Когда зацвели эдельвейсы», «Зов», рассказы «Происшествие на Кори», «Парадокс», «Человек и робот», «Эксперимент». Также выпустил авторские сборники «Эридиана» и «Желтый дьявол». Перевел на кыргызский язык ряд произведений мировых поэтов.

Погиб в 1978 году во время служебной командировки.

У кого намечается той

Мирбек Асанакунов

Родился 15 августа 1964 года. Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана.

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