Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 августа будет ясно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 14 часов.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

09.30-17.00 – улица Ала-Арчинская, дом №300.

ВБЧК, железная дорога (Путепроводная), улицы Виноградная, Ауэзова, Шабдана Баатыра, 3, 3/1, 3/2, а также в ряде компаний: ОсОО «Жанар», ОсОО «Реемтсма», ОсОО «Алтын Ажанар», в пекарне на улице Чолпон-Атинской, на СТО и комбинате строительных деталей.

Памятные даты

Во Фрунзе открылся ЦУМ

14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМа «Айчурек».

Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.

Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова

В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.

С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».

Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.

У кого намечается той

Нурсеит Кедеев

Родился 14 августа 1968 года. Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны.

Алымбек Бактыбеков

Родился 14 августа 1991 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».

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