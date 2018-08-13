Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 августа без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 14 часов 2 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

09.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая);

09.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Достоевского, Кой-Джайык, Арстанбап, Кулмурзаева, Босого, Молдокулова, Сайма-Таш);

09.00-18.00 — микрорайон «Восток-5» (дома № 15-18);

09.00-17.00 — улица Махатмы Ганди, дом № 4; улицы Ленская, Фучика, Месароша, Тулебердиева, Васильева, переулки Тихвинский и Измайловский; улицы Боталиева, Тулебердиева, Ужгородская, переулок Челябинский;

09.00-18.00 — улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Абдраева, 2-я Товарная, переулок Гатчинский.

ВБЧК, железная дорога (Путепроводная), улицы Виноградная, Ауэзова, Шабдана Баатыра, 3, 3/1, 3/2, а также в ряде компаний: ОсОО «Жанар», ОсОО «Реемтсма», ОсОО «Алтын Ажанар», в пекарне на улице Чолпон-Атинской, на СТО, комбинате строительных деталей.

Памятные даты

Международный день левшей

Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990-м.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10 процентов населения Земли — левши.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Касымалы Джантошев

15 сентября 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926 году он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928-м создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Касымалы Джантошев известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968 года.

У кого намечается той

Евгения Строкова

Родилась 13 августа 1965 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Илим Карыпбеков

Родился 13 августа 1979 года. Генеральный директор ОТРК.

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