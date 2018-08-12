Афиша на неделю: 13-17 августа

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

13, 15, 17 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30.

14 августа. Мастер-класс «Давайте потанцуем: латиноамериканские танцы»

Мастер-класс проведет Адилет Токтогазиев. Регистрация по ссылке.

OlolohausErkindik, 19.00.

14 августа. Тренинг «Правильное городское озеленение»

Марина Зинченко расскажет о правильном городском озеленении и разберет несколько кейсов Бишкека.

Ботанический сад имени Гареева, 9.00.

14 августа. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

14 августа. Мастер-класс «Как на прошлом поставить точку»

Как обрести личную свободу, узнаете на мастер-классе от квалифицированных тренеров НЛП Рашида Зайнулина и Натальи Джунковской.

Центр «ИнтерАктив», 18.00.

14 августа. Лекция «Манкурт и его современный облик»

Процесс поражения сознания очень деликатно был описан Чингизом Айтматовым на историческом примере, который послужил причиной тому, чтобы человек призадумался, опомнился.

Этно-комплекс «Супара», 19.00.

15 августа. Тренинг «Экологическое предпринимательство»

Гульбарчин Суюнова расскажет об экопредприятиях, которые создали молодые люди в Кыргызстане и за рубежом.

Отель «Достук», 10.00.

16 августа. Книжный четверг: Мария Стюарт

Своенравная и беззащитная, импульсивная и расчетливая, сильная и слабая, нервная и решительная — эта женщина притягивает к себе внимание уже почти четыре века. Регистрация по ссылке.

Оlolo art Studio, 18.30.

16 августа. Кинопремьеры

«Выжившие» (ужасы). После апокалипсиса, когда большая часть населения Земли была уничтожена, появились ОНИ. Их назвали Выжившими. Никто не знает, живы они или мертвы, из этого мира или нет. Но теперь это их мир.

«Аксель» (фантастика). Подросток Майлз случайно находит высокотехнологичного военного робопса по имени A-X-L. Наделенный продвинутым искусственным интеллектом и добрым собачьим сердцем, пес моментально привязывается к Майлзу. Желая защитить лучшего друга человека, Майлз при поддержке находчивой девушки Сары решает выступить против военных.

«Маленький большой герой» (мультфильм). Маленькая обезьянка Санни всю жизнь прожил в своем родном зоопарке, но мечтал о настоящих приключениях. И однажды судьба забрасывает его в Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые друзья.

«Mamma Mia!-2». Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти — что может быть лучше? Звучит как идеальный план на лето... да и на всю жизнь тоже.

17 августа. Тренинг «Роль и значение PR в реализации социальных проектов»

Екатерина Светачева расскажет о важности PR в реализации социальных проектов и своем опыте партнерства в различных проектах.

Office 220, 17.00.