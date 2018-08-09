10 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-12.00 — дачи Совмина;

9.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», « Арча-Бешик» (улицы Джанылык, Мыскал, Ак-Марал, Термечикова), 12-й микрорайон (новый многоэтажный дом), улицы Кожобергенова, 50 лет Победы, Береговая, Соликамская, Тулебердиева, Васильева, переулки Тихвинский, Измайловский;

9.30-17.00 — улицы Элебесова, Бакинская, Коллективная, Фирсова, Боконбаева, 95, переулки Джумгальский, Чаткальский, Равенский, Станиславский;

10.30-13.00 — Госрезиденция.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — Лебединовка (улицы Мичурина, Северная, Полевая, Кирова, Комсомольская, 8 Марта, 9 Мая, Октябрьская, Пионерская, проспекты Ленина, Победы), Восток (улицы Сейтек, Семетей, Курманбек), Башкара-Суу, Заречное, Таш-Добо, Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная), Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Совхозная, Набережная), Кок-Джар (улицы Матиева, Нурмамбетова, Уметалиева, Бишкек, Арпачиева, Полевая, Сыргак), Торт-Кель (улицы Кыдыкеевой, Мадиева), Константиновка (улицы Садовая, Новостройка, Молодежная), Учкун (улицы Осмонбека), Комсомольское (улицы Дорожная, Южная, Восточная, Тупик, Новая, Строительная), Гавриловка (улицы М.Горького, Фрунзе, Школьная), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира), Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Северная, Полярная, Красноармейская), Новопавловка (улицы Деповская, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Ала-Арчинская), Новопокровка (улицы М.Горького, Эшпая, Шевченко, Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Московская, Советская, Октябрьская), Чуй (улицы Ключевая, Линейная, Береговая, Мельничная, Буранинская, Колхозная, Сельская, Заречная), город Кант (улица 50 лет Октября);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Лермонтова, Кожомбердиева, Узбекская).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — села Зындан, Джылуу-Булак, Чонташ, Джолголот, пгт Пристань-Пржевальск, город Каракол (кирпичный завод, нефтебаза, новостройка «Алтын-Казык», район улиц Джамансариева и Чичерина.

В Ошской области: