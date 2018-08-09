В Бишкеке пройдет музыкальный вечер под открытым небом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится в сквере имени Тоголока Молдо (возле Министерства здравоохранения) 10 августа в 19.00.

Для горожан и гостей столицы выступят ансамбль песни и танца «Семетей», артисты эстрады Султан Каримов, Жанетта, Замира Мавлянова, Тилек Найманбаев, Съездбек Искеналиев и другие.

Такие встречи уже стали хорошей традицией. С наступлением лета их проводит Управление культуры столичной мэрии совместно с муниципальными администрациями. В июне вечера прошли в Свердловском и Октябрьском районах Бишкека.