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Общество

В Бишкеке пройдет музыкальный вечер под открытым небом

В Бишкеке пройдет музыкальный вечер под открытым небом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится в сквере имени Тоголока Молдо (возле Министерства здравоохранения) 10 августа в 19.00.

Для горожан и гостей столицы выступят ансамбль песни и танца «Семетей», артисты эстрады Султан Каримов, Жанетта, Замира Мавлянова, Тилек Найманбаев, Съездбек Искеналиев и другие.

Такие встречи уже стали хорошей традицией. С наступлением лета их проводит Управление культуры столичной мэрии совместно с муниципальными администрациями. В июне вечера прошли в Свердловском и Октябрьском районах Бишкека.
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