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Общество

Афиша на выходные: 11-12 августа

Концерты, фестивали

11 августа. Концерт проекта Nguen Replay

Организаторы обещают «простые песни от обаятельного, интересного, веселого, грустного парня».

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

11 августа. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, то заранее зарегистрируйтесь по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

12 августа. Концерт «Чувства джаза»

Это экспериментальный проект в составе контрабаса и саксофона. Также выступит молодой гитарист Касым Молдогазиев.

Hygge Coffee, 17.00.

Выставки, ярмарки

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

11 августа. Игра в «Мафию»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях. 

Hygge Coffee, 19.30.

11 августа. KitepQuiz «Игра престолов»

Вас ждут вопросы, связанные с циклом романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р.Мартина. Собирайте команду из трех-шести человек и приходите. Регистрация по телефону 0703528776.

Officе 220, 18.00.

11 августа. Мастер-класс «Вязание крючком»

Участники сделают филейную салфетку.

ТД «Детский мир», 16.00.

Для детей

11 августа. Музыкальная сказка «Русалочка»

Детей ждут звуки фортепиано и флейты, живое исполнение знаменитых диснеевских песен, чтение и визуализация сказки. Места ограничены.

ololohaus, 17.00.

12 августа. Мастер-класс «Детская живопись»

Дети (7-15 лет) попробуют научиться точному переносу информации с объектов на холст (натюрморт) и технике написания картины акварелью. Регистрация по телефону 0777990079.

Оlolo art Studio, 17.00.
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