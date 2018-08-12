Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 августа ожидаются грозы. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 5 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова, от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
В Бишкеке свет для плановых работ отключать не планируют. Перебои возможны в нескольких селах Чуйской и Ошской области. Полный список здесь.
Памятные даты
День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КР
Праздник появился в 2003 году.
Современное состояние пенитенциарной системы Министерства юстиции КР характеризуется работой по сохранению стабильной оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях, улучшению морально-психологического климата, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в соответствии с действующим законодательством республики.
День строителя Кыргызской Республики
День строителя отмечается в Кыргызстане во второе воскресенье августа.
Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.
Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза
Это случилось в 2015 году. Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. В состав также входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.
Между КР и Казахстаном отменили таможенный контроль.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Ашим Джакыпбеков
Родился 12 августа 1935 года в селе Шекер. Поэт, сценарист, редактор, публицист, лауреат Государственной премии имени Токтогула.
В 1965-1969 годах — заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп», в 1969-1972 — заместитель главного редактора студии «Кыргызфильм», с 1972 года — ее главный редактор.
Создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на луне» и «Чолпонбай».
Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд — роман «Тенири Манас».
Родился юрист Леонид Левитин
Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.
С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992-м назначен проректором по науке в Бишкекскую международную школу менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них семи монографий.
Принимал активное участие в подготовке проекта Конституции КР в редакции 1993 года, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.
Умер 11 июля 2011 года.
Родился профессор Толобек Камчыбеков
Родился 12 августа 1949 года в селе Чолпон Нарынской области. Общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова, заслуженный работник образования Киргизии, лауреат премии правительства КР.
Автор более 83 научных трудов, в том числе трех монографий, пяти учебно-методических пособий. Подготовил двух докторов наук, 12 кандидатов наук.
У кого намечается той
Мадаминжан Каратаев
Родился 12 августа 1962 года в Ошской области. Заместитель министра здравоохранения.
Абдисамат Сагымбаев
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