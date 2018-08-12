Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 августа ожидаются грозы. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 5 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова, от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

В Бишкеке свет для плановых работ отключать не планируют. Перебои возможны в нескольких селах Чуйской и Ошской области. Полный список здесь.

Памятные даты

День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КР

Праздник появился в 2003 году.

Современное состояние пенитенциарной системы Министерства юстиции КР характеризуется работой по сохранению стабильной оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях, улучшению морально-психологического климата, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в соответствии с действующим законодательством республики.

День строителя Кыргызской Республики

Фото kabarlar.org. Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в Кыргызстане во второе воскресенье августа.



Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза

Это случилось в 2015 году. Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. В состав также входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.

Между КР и Казахстаном отменили таможенный контроль.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Ашим Джакыпбеков

Родился 12 августа 1935 года в селе Шекер. Поэт, сценарист, редактор, публицист, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

В 1965-1969 годах — заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп», в 1969-1972 — заместитель главного редактора студии «Кыргызфильм», с 1972 года — ее главный редактор.

Создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на луне» и «Чолпонбай».

Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд — роман «Тенири Манас».

Родился юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992-м назначен проректором по науке в Бишкекскую международную школу менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них семи монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта Конституции КР в редакции 1993 года, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

Родился профессор Толобек Камчыбеков

Родился 12 августа 1949 года в селе Чолпон Нарынской области. Общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова, заслуженный работник образования Киргизии, лауреат премии правительства КР.

Автор более 83 научных трудов, в том числе трех монографий, пяти учебно-методических пособий. Подготовил двух докторов наук, 12 кандидатов наук.

У кого намечается той

Мадаминжан Каратаев

Родился 12 августа 1962 года в Ошской области. Заместитель министра здравоохранения.

Абдисамат Сагымбаев

Родился 12 августа 1964 года в Ошской области. Статс-секретарь Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

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