Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 августа будет жарко. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 10 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова, от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — дачи Совмина;

9.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», « Арча-Бешик» (улицы Джанылык, Мыскал, Ак-Марал, Термечикова), 12-й микрорайон (новый многоэтажный дом), улицы Кожобергенова, 50 лет Победы, Береговая, Соликамская, Тулебердиева, Васильева, переулки Тихвинский, Измайловский;

9.30-17.00 — улицы Элебесова, Бакинская, Коллективная, Фирсова, Боконбаева, 95, переулки Джумгальский, Чаткальский, Равенский, Станиславский;

10.30-13.00 — Госрезиденция.

Памятные даты

Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок

Сто сорок лет назад, в 1876 году, в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами составляло 13 километров.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Камчы Жунусов

В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.

Печататься начал с 1945 года.

Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.

С 1947 года — член Союза писателей СССР, с 1958-го — Союза журналистов СССР.

Умер в 1988 году.

Родился профессор Эркин Арабаев

Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.

В 1962 году возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей.

Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.

Эркин Арабаев как видный ученый-аграрник республики — автор около 100 опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.

Фото из Интернета. Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина

За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».

Был депутатом Верховного Совета Кыргызской Республики трех созывов (1967-1980).

Родился певец Эрмек Мойдунов

Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский киргизский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова и оркестре народных инструментов имени К.Орозова.

Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015 году.

У кого намечается той

Акылбек Осмоналиев

Родился 10 августа 1964 года. Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области.

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