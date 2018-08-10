Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 августа будет жарко. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 10 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова, от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-12.00 — дачи Совмина;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Арча-Бешик» (улицы Джанылык, Мыскал, Ак-Марал, Термечикова), 12-й микрорайон (новый многоэтажный дом), улицы Кожобергенова, 50 лет Победы, Береговая, Соликамская, Тулебердиева, Васильева, переулки Тихвинский, Измайловский;
- 9.30-17.00 — улицы Элебесова, Бакинская, Коллективная, Фирсова, Боконбаева, 95, переулки Джумгальский, Чаткальский, Равенский, Станиславский;
- 10.30-13.00 — Госрезиденция.
Памятные даты
Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок
Сто сорок лет назад, в 1876 году, в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами составляло 13 километров.
Люди, которые меняли мир
Родился акын Камчы Жунусов
В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.
Печататься начал с 1945 года.
Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.
С 1947 года — член Союза писателей СССР, с 1958-го — Союза журналистов СССР.
Умер в 1988 году.
Родился профессор Эркин Арабаев
Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.
В 1962 году возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей.
Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.
Эркин Арабаев как видный ученый-аграрник республики — автор около 100 опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.
За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».
Был депутатом Верховного Совета Кыргызской Республики трех созывов (1967-1980).
Родился певец Эрмек Мойдунов
Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский киргизский певец, народный артист Кыргызской Республики.
Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова и оркестре народных инструментов имени К.Орозова.
Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.
Умер в 2015 году.
У кого намечается той
Акылбек Осмоналиев
Куда сходить Культура
Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.