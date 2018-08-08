Лучший город мира по удобству общественного транспорта выбрали эксперты

Лучшим городом мира по удобству общественного транспорта назвали Ниццу (Франция). Она возглавила рейтинг консалтинговой компании Expert Market, сообщил портал Euromag.

Как отмечается, жители Ниццы в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, тратят около 40 минут на дорогу до работы и обратно и покупают проездной на месяц за 1,25 процента зарплаты.

Вторую строчку рейтинга занял город Куэнка (Эквадор).

В первой пятерке рейтинга еще три европейских города — испанский Бильбао (на 3-м месте), французская Тулуза (на 4-м) и итальянская Катания (на 5-м).

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Всего в рейтинге 74 города. Россия представлена Москвой (на 47-м месте) и Санкт-Петербургом (на 59-м). Несмотря на разницу в размерах городов, москвичи и петербуржцы тратят примерно одинаковое время на поездку в среднем: москвичи 67 минут, а петербуржцы 69 минут.

Петербург также уступает Москве по доступности транспорта — на проезд в среднем тратят 3,4 процента средней зарплаты москвича и 6,7 процента средней зарплаты петербуржца. Зато в городе на Неве меньше пробок — за год в заторах жители проводят по 54 часа, а в Москве — по 91.

Составители учитывали среднее время поездки на общественном транспорте, время ожидания на остановке, расстояние в пути, количество пересадок, сделанных за поездку, а также время, потраченное на ожидание в пробке, и дороговизну проездного билета с учетом средней зарплаты.