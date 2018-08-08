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Общество

В Англии построили дом, застегнутый на молнию

Фото из Интернета

Британский архитектор Алекс Чиннек представил публике свое последнее творение. Это арт-объект Open to the public (открытый для общества), который находится в графстве Кент.

Необычное строение выглядит как офисное здание 1960-х годов. На его двух фасадах расположены гигантские застежки-молнии. Длина вертикальной молнии — 8 метров, а горизонтальной — 15. Из-за того, что застежки немного «расстегнуты», зрители могут увидеть, что находится внутри здания.

На создание дома на молнии у Чиннека ушло 9 недель: над проектом трудились плотники, маляры и другие специалисты.

Большинство работ было проведено в мастерской, а само здание команда Чиннека возвела всего за одну ночь, чем немало удивила общественность.

Застегнутый на молнию дом — временный проект, однако архитектор пока не рассказывает, сколько именно здание просуществует, сообщают vesti.ru.
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