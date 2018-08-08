В Бишкеке сегодня выберут нового мэра

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня выберут мэра столицы Кыргызстана. На должность градоначальника претендует только один кандидат, выдвинутый коалицией большинства, — Азиз Суракматов.

Фракция «Республика — Ата-Журт», не входящая в коалицию большинства БГК, и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались правом выдвижения кандидатуры на пост главы города.

Предполагается, что за кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша. Мэр выбирается на время действующего созыва БГК, выборы в который состоялись 11 декабря 2016 года.

Напомним, 13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города Албеку Ибраимову. «За» проголосовало 40 депутатов. Формальным поводом для его фактической отставки послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Рената Макенова в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова задержали 19 июля по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан».