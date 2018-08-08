9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — жилмассивы «Токольдош» (улица Октябрьская), «Ак-Бата», улицы Чолпон-Атинская, Кожобергенова, Береговая, 50 лет Победы, Тулебердиева, переулок Тихвинский, улицы Джунусалиева, Тыналиева, Ажибека Баатыра, Жайыла Баатыра, Бакаева, проспект Айтматова (район старого аэропорта);

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джайык, Кок-Джангак, Достоевского, Арстанбап, Кулмурзаева);

9.30-17.00 — бульвар Молодой Гвардии, 4, улица 2-я товарная, переулок Гатчинский;

10.00-17.00 — улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Абдраева, Месароша.

В Чуйской области: