9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Токольдош» (улица Октябрьская), «Ак-Бата», улицы Чолпон-Атинская, Кожобергенова, Береговая, 50 лет Победы, Тулебердиева, переулок Тихвинский, улицы Джунусалиева, Тыналиева, Ажибека Баатыра, Жайыла Баатыра, Бакаева, проспект Айтматова (район старого аэропорта);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джайык, Кок-Джангак, Достоевского, Арстанбап, Кулмурзаева);
- 9.30-17.00 — бульвар Молодой Гвардии, 4, улица 2-я товарная, переулок Гатчинский;
- 10.00-17.00 — улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Абдраева, Месароша.
В Чуйской области:
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9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, Северная, Чапаева, Кирова, Комсомольская, Октябрьская, проспекты Ленина, Победы), Восток (улицы Сейтек, Семетей), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай Уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя Стройка), Национальное (улицы Московская, Ключевая-1, Ключевая-2, Садовая, Новая), город Шопоков (улица Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Аларчинская), села Панфилова (улица Линейная), Манас (улица Школьная), Камышановка (улица Фрунзе), Джаны-Пахта, Нижнечуйское (улица Ленина), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Фрунзе, Ала-Арчинская, Пушкина), Маловодное (улицы Ленина, Кирова, тупик Пролетарский), Новопокровка (улицы Достук, Ысык-Атинская, Курманджан Датки, Раззакова, М.Горького, Эшпая, Шевченко, Атая, Кирова), Милянфан (улица Диваза), город Кант (улица 50 лет Октября);
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8.30-17.00 — села Кара, Ставрополовка, Орто-Суу (улица Серкебаева), Чуй (улицы Ключевая, Линейная, Береговая, Мельничная, Буранинская, Колхозная, Сельская, Заречная).