Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 августа будет жарко. Воздух прогреется до +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 12 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова, от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- улицы Саратовская, 84-106, Буденного, 77-89, Пионерская 59-77.
Памятные даты
Международный день коренных народов мира
Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.
В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.
И хотя коренные народы составляют всего 5 процентов населения Земли, на их долю приходится 15 процентов беднейшего населения планеты.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Орозбек Молдалиев
Родился 9 августа 1947 года в селе Тунук Чуйской области. Политолог и государственный деятель, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма. Кандидат политических наук, профессор.
Работал в Международном институте стратегических исследований, Посольстве Кыргызстана в Узбекистане. В 2014-2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.
Скончался известный врач Кульчоро Аскаров
В 2007 году на 68-м году жизни скончался видный деятель здравоохранения, педагог, просветитель и журналист Кульчоро Аскаров.
С 1991 года, получив специализацию в Харькове, начал самостоятельно работать и стал первым практикующим врачом-сексопатологом в Кыргызстане. Впервые в истории Кыргызстана написал книгу «Эки журок — бир суйуу» (Два сердца — одна любовь). Опубликовал более 100 научно-популярных статей, автор циклов передач на телевидении и радио.
За плодотворную деятельность в области здравоохранения награжден семью медалями СССР, Почетной грамотой КР, отмечен званием отличника здравоохранения Минздрава КР.
У кого намечается той
Джеенбек Мукамбетов
Родился 9 августа 1956 года. Президент Азиатской федерации армрестлинга.
Бакыт Ниязалиев
Родился 9 августа 1960 года. Звукорежиссер.
Максат ажы Токтомушев
Родился 9 августа 1973 года. Муфтий Кыргызстана.
Иззат Артыков
Родился 9 августа 1993 года. Чемпион Азии по тяжелой атлетике, мастер спорта КР международного класса по тяжелой атлетике.
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