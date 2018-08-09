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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 августа будет жарко. Воздух прогреется до +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 12 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
  • до 15 августа отрезок улицы Чокморова, от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • улицы Саратовская, 84-106, Буденного, 77-89, Пионерская 59-77.

Памятные даты

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.

И хотя коренные народы составляют всего 5 процентов населения Земли, на их долю приходится 15 процентов беднейшего населения планеты. 

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Орозбек Молдалиев

Родился 9 августа 1947 года в селе Тунук Чуйской области. Политолог и государственный деятель, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма. Кандидат политических наук, профессор.

Работал в Международном институте стратегических исследований, Посольстве Кыргызстана в Узбекистане. В 2014-2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.

Скончался известный врач Кульчоро Аскаров

В 2007 году на 68-м году жизни скончался видный деятель здравоохранения, педагог, просветитель и журналист Кульчоро Аскаров.

С 1991 года, получив специализацию в Харькове, начал самостоятельно работать и стал первым практикующим врачом-сексопатологом в Кыргызстане. Впервые в истории Кыргызстана написал книгу «Эки журок — бир суйуу» (Два сердца — одна любовь). Опубликовал более 100 научно-популярных статей, автор циклов передач на телевидении и радио.

За плодотворную деятельность в области здравоохранения награжден семью медалями СССР, Почетной грамотой КР, отмечен званием отличника здравоохранения Минздрава КР. 

У кого намечается той

Джеенбек Мукамбетов 

Родился 9 августа 1956 года. Президент Азиатской федерации армрестлинга.

Бакыт Ниязалиев

Родился 9 августа 1960 года. Звукорежиссер. 

Максат ажы Токтомушев

Родился 9 августа 1973 года. Муфтий Кыргызстана.

Иззат Артыков

Родился 9 августа 1993 года. Чемпион Азии по тяжелой атлетике, мастер спорта КР международного класса по тяжелой атлетике.

Куда сходить

Культура

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Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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