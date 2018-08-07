На депозитный счет Минфина от борьбы с коррупцией поступило 9 миллионов сомов

На единый депозитный счет для средств от борьбы с коррупцией поступило 9 миллионов 54 тысячи сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«Общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией с момента открытия депозитного счета, составила 139 миллионов 454 тысячи сомов», — сообщили в ГКНБ.

Единый депозитный счет открыли 3 июля 2018 года для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям.