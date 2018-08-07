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Общество

Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль Wacken Open Air. Об этом сообщает news.tut.by со ссылкой на NDR.

По данным радиостанции, полиция обнаружила беглецов около трех часов ночи по местному времени. Как отмечается, пенсионерам фестиваль очень понравился, однако пожилые люди отказались возвращаться в дом престарелых после побега.

При этом полицейские вынуждены были сопровождать такси, которое доставило их обратно в дом престарелых.

Wacken Open Air — один из крупнейших в мире фестивалей рок-музыки, который ежегодно проходит около города Вакена на севере Германии.

 
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