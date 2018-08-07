В Бишкеке изменятся маршруты общественного транспорта из-за ремонта дорог

В Бишкеке в связи с закрытием проспекта Манаса на отрезке от улицы Горького до улицы Боконбаева изменены маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, движение микроавтобусных маршрутов № 102, 104, 118, 132, 148, 167, 170, 188, 200, 204, 215, 216, 264,265, 266, 269, 295, 223, 203 будет осуществляться по улицам Горького, Панфилова, Боконбаева и далее по своей схеме движения. В обратную сторону — по улицам Московской, Логвиненко, Кулатова, Горького и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусного маршрута № 262 будет осуществляться по улицам Асаналиевой, Московской, Бейшеналиевой, проспекту Чуй и далее по своей схеме движения.