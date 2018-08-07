Систему по приему платежей на посту «Кара-Куль» запустили в тестовом режиме

Автоматизированную систему по приему платежей при проезде поста «Кара-Куль» на трассе Бишкек — Кара-Балта запустили в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

На посту установили датчики, камеры видеонаблюдения, которые определяют габариты транспортного средства, цену, номер автомашины. На информационном табло выводится номер машины и стоимость проезда. Аналогичное оборудование установлено на посту «Сосновка».

Плата взимается в наличной и безналичной форме. Для льготников предусмотрен RFID-метка, которая автоматически пропускает их через пункт проезда.

RFID-метка — маленькая наклейка, которая устанавливается на лобовое стекло для бесконтактной оплаты проезда. Она позволяет проезжать платную дорогу, не останавливаясь у пункта взимания платы.