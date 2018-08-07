13:10
USD 68.13
EUR 78.74
RUB 1.07
Общество

Систему по приему платежей на посту «Кара-Куль» запустили в тестовом режиме

Автоматизированную систему по приему платежей при проезде поста «Кара-Куль» на трассе Бишкек — Кара-Балта запустили в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

На посту установили датчики, камеры видеонаблюдения, которые определяют габариты транспортного средства, цену, номер автомашины. На информационном табло выводится номер машины и стоимость проезда. Аналогичное оборудование установлено на посту «Сосновка».

Плата взимается в наличной и безналичной форме. Для льготников предусмотрен RFID-метка, которая автоматически пропускает их через пункт проезда.

RFID-метка — маленькая наклейка, которая устанавливается на лобовое стекло для бесконтактной оплаты проезда. Она позволяет проезжать платную дорогу, не останавливаясь у пункта взимания платы.
Ссылка:
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс: На объездной дороге начали ямочный ремонт
УОБДД просит водителей объезжать ремонтируемый участок дороги Бишкек — Ош
На дороге Бишкек — Ош устанавливают автоматизированную систему приема платежей
Бишкек-Ош жолунда оор жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа кагылышты
Мгновения жизни. Ошский снег и иссык-кульские закаты
Движение по трассе Бишкек — Ош возобновлено с 6.00
Дорога Бишкек — Ош закрыта. Простаивает около 300 машин
Авиабилеты на рейс Бишкек — Ош стоят не дороже 3 тысяч сомов
Около 300 машин скопилось на постах по трассе Бишкек — Ош
Лавина на дороге Бишкек — Ош. Фоторепортаж
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Омурбека Текебаева госпитализировали в&nbsp;Национальный центр кардиологии Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии
Бизнес
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения