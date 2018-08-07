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Общество

Финпол перевел на счет для борьбы с коррупцией более 80 миллионов сомов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями перевела на единый депозитный счет для борьбы с коррупцией 80 миллионов 14 тысяч 470 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Ранее служба перевела на счет 63 миллиона 362 тысячи 758 сомов. Всего от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, от финпола поступило 143 миллиона 377 тысяч 228 сомов. На сегодня это самая большая сумма среди ведомств.

По данным Министерства финансов, на 1 августа на единый счет перечислили 255,5 миллиона сомов.

Единый депозитный счет открыли 3 июля 2018 года для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам, экономическим и должностным преступлениям.
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