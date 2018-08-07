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Общество

МАК отказался расследовать причины крушения военного вертолета в Кыргызстане

Фото Sputnik Кыргызстан. Потерпевший крушение военный вертолет

Межгосударственный авиационный комитет отказался расследовать причины крушения вертолета Ми-8 МТВ в горах Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Ранее Военная прокуратура направила запрос в МАК с просьбой помочь в расследовании аварии. Однако ведомству пришел отрицательный ответ.

Начальник управления информационного обеспечения Генерального штаба Гульзат Джарашева недоступна для комментариев.

Напомним, 9 июля борт выполнял поисковую операцию и исчез с радаров. По версии Генштаба, воздушное судно потерпело аварию при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек из-за сильного бокового ветра. В результате крушения пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое туристов. Вертолет не подлежит восстановлению. Воздушное судно так и осталось в горах. Эвакуировать его не могут.
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