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Общество

8 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-17.00 — улицы Гоголя, 2, Муромская, Адышева, Айни, Сухомлинова, Бакаева, Целинная, Островского, Васильева, бульвар Эркиндик, переулки Кокчетавский, Ужгородский,Тихвинский;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», улицы Ауэзова, вдоль БЧК, Чуйский роддом, улицы Кулиева, Иваницына, Павлова, 50 лет Победы, Кожобергенова, Соликамская;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джайык, Шоокум, Достоевского);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Азия, новостройка «Азия»);
  • 10.00-20.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джайык, Кок-Джангак, Достоевского).

В Чуйской области:

  • 8.30-17.00 — села Джекен, Джон-Арык, город Кара-Балта (улицы Пограничная, Молодежная, Панфилова, Шевченко, Кирова, Спортивная, Свердлова), Полтавка (улицы Партизанская, Комсомольская);
  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мичурина, Советская, Крупской, МТФ), Милянфан (улица Фрунзе), город Кант (улица 50 лет Октября), Бен-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошонбека, Полевая), Арашан (улицы Клубная, Титова, Акматова, Спортивная, Кошонбека, 8 Марта, Садовая), Ленинское (улица Виноградная), Гроздь (школа, детсад), Башкара-Суу (школа), Кок-Джар (новостройка), Восток (улица Шорса), Джаны-Пахта (улицы Больничная, Школьная, Садовая, Чолпонкулова, Восточная, Советская, Сагымбаева), город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе, Полевая ), Маловодное (улицы Украинская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), поселок Взлетный (авиагородок), Чат-Кель (улица Восточная), село Орок (улица Рахманкула).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Джалгыз-Орук, Кызыл-Суу, Тамга, Тору-Айгыр, город Балыкчи (улицы Алиева, Олимпийская, Ключевая, Светлая, Ала-Тоо), Карла Маркса, Конур-Олон, Санташ, Семеновка, Кожояр, Кашат.

В Баткенской области:

  • 8.00-17.00 — поселок 8-е поле, город Сулюкта (улицы Токтогула, 40 лет Октября, Заводская, Аширалиева).

В Ошской области:

  • 8.00-17.00 — сельские управы Тоолос, Он-Эки, Кенеш, Ылай-Талаа, Кара-Гуз, Сары-Булак.
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