00:09
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Общество

Чудо-статуи из камней. Как молодому шведу удается обмануть гравитацию

33-летний швед Понтус Янссон создает необычные статуи из камней, которые держатся друг на друге только благодаря балансу. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

«Его статуи, кажется, не подчиняются законам гравитации. Для создания своих шедевров он не использует ни клей, ни веревки. Камни держатся друг на друге только благодаря балансу», — отмечает немецкое издание.

Понтус построил сотни статуй на родном острове Эланд в Швеции. Он фотографирует свои творения и выставляет в Интернете. У его страницы в Instagram более 130 тысяч подписчиков.
Ссылка:
просмотров: 496
Версия для печати
Материалы по теме
Театр оперы и балета. Реставраторы скульптур устранят недочеты
Реставрация оперного театра. Краска уже потрескалась и осыпается
Герои эпоса «Манас» появились возле Национальной академии художеств в Бишкеке
Участок автодороги Бишкек — Ош будут периодически перекрывать
На фронтон оперного театра в Бишкеке установили все скульптуры
В Дубовом парке очистили 90 процентов скульптур
«Агент 024»: В Дубовом парке отмывают скульптуры
На фронтон оперного театра в Бишкеке возвращают скульптуры
К 14 октября скульптуры вернут на фронтон оперного театра. Начнется фестиваль
В театре оперы и балета рассказали, зачем снесли скульптуры на фронтоне
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Омурбека Текебаева госпитализировали в&nbsp;Национальный центр кардиологии Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается