Чудо-статуи из камней. Как молодому шведу удается обмануть гравитацию

33-летний швед Понтус Янссон создает необычные статуи из камней, которые держатся друг на друге только благодаря балансу. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

«Его статуи, кажется, не подчиняются законам гравитации. Для создания своих шедевров он не использует ни клей, ни веревки. Камни держатся друг на друге только благодаря балансу», — отмечает немецкое издание.

Понтус построил сотни статуй на родном острове Эланд в Швеции. Он фотографирует свои творения и выставляет в Интернете. У его страницы в Instagram более 130 тысяч подписчиков.