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Общество

В Кыргызстане предлагают пересмотреть систему выборов в горкенеши

Мы должны к 2020 году провести конституционную реформу. Об этом на общественных слушаниях по законопроекту о выборах в органы местного самоуправления заявил депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев.

«Мы должны не только говорить, что у нас парламентаризм и живем по парламентской системе. У нас очень сильный президент, который избирается напрямую всенародно. Пока у нас есть всенародно избранный президент, парламент выше президента не станет», — сказал он.

По мнению депутата, необходимо референдумом определить, выбираем мы президентскую форму правления или парламентскую.

Если мы остановимся на парламентской, то не должны всенародно избирать президента.

Кенжебек Бокоев

Кенжебек Бокоев отметил, что и в системе управления государством есть коллизии. «Взять, к примеру, закон о выборах в местные кенеши. Они состоят из городских и айыльных. Они одинаковы по статусу, но городские мы выбираем пропорционально, через партийные списки, а айыльные — по мажоритарной системе. Но они должны быть одинаковы. Я выступаю за то, чтобы мы пришли к какой-то одной системе, и склоняюсь к мажоритарной», — отметил он.

По его словам, последние выборы показали, что местные кенеши не могут сегодня избирать мэров. В качестве примера он привел Кара-Балту.

Кенжебек Бокоев сообщил, что планирует осенью инициировать законопроект о возврате городских кенешей к мажоритарной системе выборов.
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