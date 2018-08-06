Кыргызстанцы в России чаще всего жалуются на незаконное удержание зарплаты. Об этом сообщает Государственная служба миграции КР.
В представительство ГСМ в России зачастую кыргызстанцы обращаются по вопросам временной регистрации, вывода из списка, временно ограничивающего въезд на территорию РФ, незаключения трудового договора работодателями и невыплаты заработной платы.
Установлены случаи, когда работодатели законно удерживают зарплату за нарушение трудового распорядка (невыход на работу, опоздание, материальный ущерб). В Следственный комитет переданы материалы на тех работодателей, которые отказались в добровольном порядке погашать задолженность по зарплате.
За 6 месяцев 2018 года кыргызстанцы, которые обратились по невыплате заработной платы, получили 36,7 миллиона рублей, поступило 433 обращения.