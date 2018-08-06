Кыргызстанцы в России чаще всего жалуются на незаконное удержание зарплаты. Об этом сообщает Государственная служба миграции КР.

В представительство ГСМ в России зачастую кыргызстанцы обращаются по вопросам временной регистрации, вывода из списка, временно ограничивающего въезд на территорию РФ, незаключения трудового договора работодателями и невыплаты заработной платы.

За 6 месяцев 2018 года кыргызстанцы, которые обратились по невыплате заработной платы, получили 36,7 миллиона рублей, поступило 433 обращения.

Установлены случаи, когда работодатели законно удерживают зарплату за нарушение трудового распорядка (невыход на работу, опоздание, материальный ущерб). В Следственный комитет переданы материалы на тех работодателей, которые отказались в добровольном порядке погашать задолженность по зарплате.