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Общество

Прямые выборы мэров — это лакмусовая бумажка состояния демократии в стране

Прямые выборы — это лакмусовая бумажка состояния демократии в стране. Об этом на общественных слушаниях по законопроекту о выборах в органы местного самоуправления высказала свое мнение руководитель ОФ «Наше Право» Калича Умуралиева.

«В 1993 году, когда мы только стояли у истоков развития, было принято решение о проведении прямых выборов мэров, чтобы была муниципальная власть и чтобы развивались органы местного самоуправления. К сожалению, это право было утеряно», — сказала она.

По словам Каличи Умуралиевой, сегодня «седьмой этаж» полностью влияет на все органы местного самоуправления, вмешивается в их деятельность.

«В Конституции прописано, что есть государственная власть и муниципальная со своими функциями. А мы смешали государственную и муниципальную власть и получили винегрет», — отметила она.
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