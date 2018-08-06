7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Кок-Джайык, Арстанбап, Молдокулова), детская больница № 3, микрорайон «Восток-5», 14-18, проспект Жибек Жолу, улицы Рыскулова, Бейшеналиевой, Ала-Арчинская, переулок Мраморный;

9.00-17.00 — районы, ограниченные улицами Киевской, Бейшеналиевой, Токтогула, бульваром Молодой Гвардии, улицами Месароша, Волкова, Патриса Лумумбы, Профсоюзной, в микрорайонах «Достук», «110-й квартал», на улицах Боконбаева, 95, Северной, Семетей, Васильева, переулках Кокчетавский, Ужгородский, Тихвинский;

13.00-17.00 — район, ограниченный улицами Токтогула, Московской, Бейшеналиевой, бульваром Молодой Гвардии;

11.00-17.00 — улицы Камчатская, Тираспольская, Астраханская, Алыкулова;

10.00-16.00 — проспект Чингиза Айтматова, Шота Руставели, Грибоедова;

12.00-18.00 — улицы Товарная, Шуштубе, переулок Гатчинский, улицы Исанова, Коенкозова;

9-00-14.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Ташкентская, Профессора Зимы.



В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улица Зеленая ), Заря (улицы Новая, Фрунзе), Кара-Сакал (улица Тоголока Молдо), Восточное (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупик Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернацинальная), Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Иссык-Кульская, Полярная, Гагарина), Селекция (Хутор, улица Плодоовощная), Петровка (улица Заводская), Александровка (улица Дружбы), Сретенка (птичник), Ак-Суу (улица Есенина), Беловодское (улица Красноармейская), Лебединовка (улица Северная, Калинина, Чкалова, Комсомольская, Садовая, Мичурина, Набережная, проспекты Ленина, Победы), Мраморное (улицы Новая, Урожайная), Торт-Гул (улицы Мадиева, Куланова, Тулеева, Куюковой), Малиновка (улицы Подгорная, Малиновка), Башкара-Суу (улица Комсомольская), Карла Маркса (улицы Звездная, Молодежная, Веселая), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная), Ленинское (улицы Садовая, Подгорная);