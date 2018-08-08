Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 августа будет жарко. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 15 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Гоголя, 2, Муромская, Адышева, Айни, Сухомлинова, Бакаева, Целинная, Островского, Васильева, бульвар Эркиндик, переулки Кокчетавский, Ужгородский,Тихвинский;

9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», улицы Ауэзова, вдоль БЧК, Чуйский роддом, улицы Кулиева, Иваницына, Павлова, 50 лет Победы, Кожобергенова, Соликамская;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джайык, Шоокум, Достоевского);

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Азия, новостройка «Азия»);

10.00-20.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джайык, Кок-Джангак, Достоевского).

улицы Саратовская, 84-106, Буденного, 77-89, Пионерская 59-77.

Памятные даты

Международный день альпинизма

Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда была покорена самая высокая вершина Альп.

Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.

Всемирный день кошек

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.



Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Хаким Бебезов

Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.

Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе 6 монографий, 4 патента. Под его руководством защищены 3 докторских и 15 кандидатских диссертаций.

Родился искусствовед Сарман Асанбеков

Родился 8 августа 1935 года в колхозе «Коммунизм» Таласской области. Искусствовед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Работал научным сотрудником Киргизского государственного музея изобразительных искусств (1958-1961), заведующим учебной частью (1961-1963), затем директором Фрунзенского художественного училища (1968-1975), заведующим отделом искусства еженедельника «Кыргызстан маданияты» (1968), заведующим редакцией искусства Киргизской советской энциклопедии (1975-1977). С 1977 года работал заведующим редакцией литературы по искусству в издательстве «Кыргызстан».

С 1980 года — член Союза художников и Союза писателей СССР.

Куда сходить

Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.