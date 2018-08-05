Афиша на неделю: 6-10 августа

6, 8, 10 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30.

7 августа. Мастер-класс «Давайте потанцуем: вальс»

Не упустите шанс окунуться в эпоху бальных танцев, самым популярным из которых был вальс. Мастер-класс проведет Адилет Токтогазиев. Регистрация по ссылке.

OlolohausErkindik, 19.00.

7 августа. Показ фильма «Иррациональный человек»

Перед просмотром послушаете короткое сообщение Элеоноры Прояевой о том, кто авторы фильма, когда, где, как, зачем и почему сняли они этот фильм и на какие сегодняшние вопросы это кино отвечает. Регистрация по ссылке.

Оlolo art Studio, 18.30.

7 августа. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

8 августа. Показ фильма «Лучезарное дитя»

Режиссер Тамра Дэвис не только воздает должное своему другу в этом документальном фильме, но также представляет его как иконоборца. Его неоэкспрессионистская живопись появилась в то время когда в моде были минимализм и концептуальное искусство. Как успешный черный художник, он постоянно сталкивался с расизмом и провокациями. Многое можно почерпнуть из архивных материалов и интервью, в том числе с самим Баскья.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

8, 10 августа. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 19.00.

9 августа. Кинопремьеры

«В поисках йети» (мультфильм). Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети.Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его!

«Шпион, который меня кинул» (боевик). Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира.

«Мег: Монстр глубины» (ужасы). Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор уже много лет пишет о мегалодоне и читает лекции, стараясь забыть незабываемое — трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. Во время погружения в самый глубокий океанский каньон Тэйлор едва спасся от огромных челюстей доисторического чудовища, способного поднять из воды даже тираннозавра.

9 августа. Встреча «Почему владелец бизнеса в КР не умеет считать свои деньги?»

Главная проблема руководителей — информационная безграмотность. Если у вас есть бизнес, то вопрос не стоит в том, надо ли идти обучаться. Вы сможете задать свои вопросы. Регистрация по ссылке.



ololohaus, 18.30.

