Во Франции из-за жары останавливают реакторы АЭС

Французские энергетики начали отключать реакторы АЭС, чтобы избежать еще большего повышения температуры воды в водоемах. Жара в Европе не прекращается, сообщило Deutsche Welle.

Как отмечается, из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов АЭС «Бюже» и АЭС «Сент-Альбан».

С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов.

В Германии по этой же причине несколько АЭС вынуждены уменьшить нагрузку.