Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Осужденного экс-депутата парламента Омурбека Текебаева по рекомендации врачей госпитализировали в Национальный центр кардиологии. Лежит он в больнице под конвоем. Отметим, адвокаты бывшего нардепа неоднократно поднимали вопрос о необходимости комплексного медицинского осмотра их подзащитного.

Министерство экономики разработало поправки в Налоговый кодекс и предлагает повысить налог с продаж с 2 до 5 процентов. По утверждению главы ведомства Олега Панкратова, делают это для борьбы с теневой экономикой. Конкретных сроков вступления в силу нововведений нет. Поправки в кодекс должен одобрить Жогорку Кенеш, который приступит к работе только в сентябре.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Три месяца нового премьера

Фото пресс-службы правительства. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Прошло 100 дней с того момента, как в Кыргызстане вновь сменили премьер-министра. Новым главой правительства стал Мухаммедкалый Абылгазиев. За три с лишним месяца он запомнился лишь констатацией проблем страны, неоднозначными кадровыми назначениями и, увы, отсутствием хоть каких-нибудь значимых решений. Подробнее в материале «100 дней Мухаммедкалыя Абылгазиева. Проблем ворох, решений нет».

Аресты имущества чиновников и депутатов

Тем временем бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев содержится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в рамках расследуемого уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ. 24.kg собрало список имущества бывшего чиновника и его семьи. И получился он совсем не маленький! Чуть позже ГКНБ опубликовал список арестованного имущества и депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева. Он также проходит обвиняемым по данному уголовному делу.

Вертолета больше нет, как и виновных

Фото Sputnik Кыргызстан. Разбившийся военный вертолет

Со дня крушения вертолета в горах Кыргызстана прошло две недели. По факту ЧП Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Любой подобный инцидент, как правило, влечет хотя бы временное, но отстранение от должности отвечающих за безопасность полетов чиновников. Однако в нашем случае все остаются на своих постах. Журналист 24.kg Аида Джумашева разбиралась, почему никто не наказан и покроет ли страховка стоимость потерянного вертолета.

Истинные доходы чиновников. Миссия выполнима?

Государственная налоговая служба месяц изучает декларации чиновников. Но данные о ее работе засекречены. В ГНС отказываются давать информацию, сколько деклараций проверили и как их изучают. Почему такая секретность? И какое наказание ждет чиновников, если выяснят, что в декларации указаны недостоверные данные? Об этом в статье Татьяны Кудрявцевой «Декларации чиновников. Тайна за семью печатями».

Битвы на дорогах. Эвакуаторы исчезли, автохамы — нет

Фото 24.kg. Знаки расставлены по всему городу, но второй месяц исполняют лишь декоративную функцию

В Бишкеке второй месяц не эвакуируют неправильно припаркованные автомобили. Неужели в столице навели порядок на дорогах, заработал проект «Безопасный город» и приносит плоды борьба с коррупцией? Отнюдь. Машины нахально паркуют под знаком «Работает эвакуатор». Журналисты 24.kg выяснили, куда исчезли инспекторы и эвакуаторы.

Если эвакуаторы с улиц Бишкека исчезли, то вот автохамов, которые в последнее время переходят все границы допустимого, остались. Хуже того, их число растет вместе с машинами, количество которых в столице давно превысило все мыслимые границы. Такие водители давно никого и ничего не боятся. Однако есть несколько проверенных временем способов борьбы с автохамами.

Девушка с железными кулаками

Фото Валентины Шевченко. Одно из увлечений Валентины — стрельба

Звезда ММА Валентина Шевченко в шаге от титула чемпионки UFC. Она лидирует в рейтинге бойцов в весовой категории 57 килограммов и 8 сентября в Далласе сразится за пояс с действующей обладательницей титула американкой Никко Монтано. О подготовке к бою, вероятности поединка с сестрой Антониной и своем досуге Валентина Шевченко рассказала в интервью 24.kg.

Торговое надувательство

Отовариваясь в супермаркетах, покупатели редко обращают внимание на цену. Обман вскрывается дома — при изучении кассового чека. Однако многие его попросту не берут. Месяц журналист 24.kg Юлия Костенко инспектировала цены в популярных столичных магазинах и выезжала на проверку с Санитарно-эпидемиологической службой. Что в итоге из этого вышло — в материале «Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах».

Грузин, который защищает беженцев в Бишкеке

Фото из личного архива. Гиорги Саникидзе

Гиорги Саникидзе родом из Грузии. Родился он в 1970-е годы, в эпоху рок-музыки, хиппи, продвижения свобод и прав человека, но говорит, что пропустил все, потому что в Советском Союзе, где он жил, это считалось «продуктами гнилого западного капитализма». Как он попал в Бишкек, чем здесь занимается и что ему в Кыргызстане не нравится, Гиорги Саникидзе рассказал в интервью 24.kg.

Смена фамилий. Зачем это кыргызам?

В 2017 году в Кыргызстане 33 тысячи 430 граждан по разным причинам сменили имена и фамилии. Кому-то не нравилось имя, данное родителями, кто-то менял его, следуя зову моды. А кто-то так очищал свое реноме от негатива в прессе. Журналист 24.kg Жазгуль Масалиева узнала, по каким причинам известные люди поменяли фамилии.

Кыргызстан глазами читателей

Фото Омурбека уулу Бакытбек. Токтогульское водохранилище

Выпуск рубрики начинаем с фотографий Иссык-Куля. Неожиданно? Ну да, и это в разгар летних отпусков, которые многие кыргызстанцы проводят именно на озере. Но мы сделали подборку фотографий не только кыргызской жемчужины. Подробнее — «Мгновения жизни. Летний Чичкан и прогулка по Токтогулке».

Кроме того, мы продолжаем путешествовать по городам Кыргызстана. Очередная остановка — Узген. Его называют маленьким городом с большой историей. Он действительно небольшой, а главные достопримечательности в одном месте, но исследовать их можно бесконечно. Каждый кирпич Узгенского минарета имеет особую ценность.