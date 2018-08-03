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Общество

В Бишкеке для проезда автомобилей открыли еще две улицы

Улицу Ахунбаева открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, дорожные работы на участке между проспектом Айтматова и улицей Бакаева (Чапаева) завершились меньше, чем за месяц.

«Работы вели в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека». На данном участке заменили дорожное полотно и установили новые дорожные бордюры. В общей сложности в рамках этого проекта было отремонтировано почти два километра улицы Ахунбаева, на участке от Садырбаева (Баха) до проспекта Айтматова», — отметили в мэрии.

Кроме того, открыт участок улицы Уметалиева от проспекта Жибек Жолу до улицы Рыскулова для движения транспорта.
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