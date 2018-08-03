В некоторых районах Бишкека и Чуйской области не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 6-9 августа прекратят подачу природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с ремонтом газа не будет:
- 7-8 августа в городе Бишкеке (проспект Жибек Жолу, улицы Усенбаева, Мичурина, Ибраимова);
- 6-9 августа в селе Ленинском (улицы Алма-Атинская, Коммунарская, Набережная, Восточная, Виноградная);
- 6-9 августа в селе Луговом (улицы Садовая, Трансформаторная, Садыгалиева, Алма-Атинская, Аламудунская, Северная, Малая ГЭС).