В двух природных парках определят границы и проведут инвентаризацию лесов

В двух природных парках Западного Тянь-Шаня «Кан-Ачуу» и «Алатай» проводят лесоустроительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, идет уточнение внешних и внутренних границ парков, установка граничных и квартальных столбов, проводится планирование территории и инвентаризация лесов, а также геоботанические исследования — учет и определение видового состава местной фауны. Кроме того, будут определены экологические маршруты для внедрения экотуризма на территории парков.

В ведомстве отмечают, что «Кан-Ачуу» и «Алатай» были образованы в 2016 году и являются одними из молодых парков среди особо охраняемых природных территорий Кыргызстана. Лесоустроительные работы в этих парках проводятся впервые и по новой методике.

«Одна из целей создания парков — сохранение биоразнообразия и расширение ареала обитания снежного барса», — отметили в ведомстве.