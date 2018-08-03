Дело об «экстремистском» отчете «Бир Дуйно-Кыргызстан» рассмотрит Верховный суд

Жалобу по материалам правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан» рассмотрят в Верховном суде. Об этом сообщили в организации.

Уточняется, что гражданское дело по заявлению Генпрокуратуры о признании экстремистскими материалов альтернативного отчета «Бир Дуйно-Кыргызстан» рассмотрят 6 августа.

Напомним, в марте 2015 года организация вместе с российскими правозащитниками из «Мемориала» подготовила отчет для Комитета по защите прав мигрантов и их семей. Он касался трудных условий пребывания кыргызских мигрантов в России и Казахстане, их защиты и соцобеспечения.

Октябрьский районный суд Бишкека отчет правозащитной организации «Бир Дуйно-Кыргызстан» по защите прав мигрантов и их семей признал экстремистским.