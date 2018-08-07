Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 августа небольшая облачность. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Кок-Джайык, Арстанбап, Молдокулова), детская больница № 3, микрорайон «Восток-5», 14-18, проспект Жибек Жолу, улицы Рыскулова, Бейшеналиевой, Ала-Арчинская, переулок Мраморный;

9.00-17.00 — районы, ограниченные улицами Киевской, Бейшеналиевой, Токтогула, бульваром Молодой Гвардии, улицами Месароша, Волкова, Патриса Лумумбы, Профсоюзной, в микрорайонах «Достук», «110-й квартал», на улицах Боконбаева, 95, Северной, Семетей, Васильева, переулках Кокчетавский, Ужгородский, Тихвинский;

13.00-17.00 — район, ограниченный улицами Токтогула, Московской, Бейшеналиевой, бульваром Молодой Гвардии;

11.00-17.00 — улицы Камчатская, Тираспольская, Астраханская, Алыкулова;

10.00-16.00 — проспект Чингиза Айтматова, Шота Руставели, Грибоедова;

12.00-18.00 — улицы Товарная, Шуштубе, переулок Гатчинский, улицы Исанова, Коенкозова;

9-00-14.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Ташкентская, Профессора Зимы.

улица Космическая, 82-148.

проспект Жибек Жолу, улицы Усенбаева, Мичурина, Ибраимова.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

Фото из Интернета

Родился 7 августа 1947 года в селе Кум-Арык Чуйской области. В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэр города. В 1991-1992 ­­– государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета. В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м – вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике. В 1999-2000 годах был премьер-министром Кыргызской Республики. Академик Инженерной академии Кыргызской Республики, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года в Иссык-Кульской области. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

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