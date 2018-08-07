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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 августа небольшая облачность. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
  • до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Кок-Джайык, Арстанбап, Молдокулова), детская больница № 3, микрорайон «Восток-5», 14-18, проспект Жибек Жолу, улицы Рыскулова, Бейшеналиевой, Ала-Арчинская, переулок Мраморный;
  • 9.00-17.00 — районы, ограниченные улицами Киевской, Бейшеналиевой, Токтогула, бульваром Молодой Гвардии, улицами Месароша, Волкова, Патриса Лумумбы, Профсоюзной, в микрорайонах «Достук», «110-й квартал», на улицах Боконбаева, 95, Северной, Семетей, Васильева, переулках Кокчетавский, Ужгородский, Тихвинский;
  • 13.00-17.00 — район, ограниченный улицами Токтогула, Московской, Бейшеналиевой, бульваром Молодой Гвардии;
  • 11.00-17.00 — улицы Камчатская, Тираспольская, Астраханская, Алыкулова;
  • 10.00-16.00 — проспект Чингиза Айтматова, Шота Руставели, Грибоедова;
  • 12.00-18.00 — улицы Товарная, Шуштубе, переулок Гатчинский, улицы Исанова, Коенкозова; 
  • 9-00-14.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Ташкентская, Профессора Зимы.

  • улица Космическая, 82-148.
  • проспект Жибек Жолу, улицы Усенбаева, Мичурина, Ибраимова.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

из Интернета
Фото из Интернета

Родился 7 августа 1947 года в селе Кум-Арык Чуйской области.

В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэр города. В 1991-1992 ­­– государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.

В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м – вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.

В 1999-2000 годах был премьер-министром Кыргызской Республики.

Академик Инженерной академии Кыргызской Республики, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев  

Родился 7 августа 1965 года в Иссык-Кульской области. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева 

Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура

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